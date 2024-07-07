Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bordo-mavili ekip, İngiltere'ye çıkarma yapıyor. Fırtına, Liverpool'un o futbolcusuna teklifini yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bir süredir sağ stoper transferi için Marsilya'dan Samuel Gigot ile ilgilenen bordo-mavililer Fransız oyuncunun 'naz' yapması üzerine alternatif isimlere yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devinin yönetimi, sürpriz bir hamlede bulunarak geçen sezon Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City'de kiralık olarak forma giyen Liverpool'un 27 yaşındaki İngiliz stoperi Nathaniel Phillips için resmi teklifte bulundu. 1.90 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta forma giydi.