Yaz transfer sezonun başlamasıyla art arda yeni transferlerini açıklayan Trabzonspor son olarak eski futbolcusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattı.

Nijeryalı futbolcu Trabzon'a geldi.

Nwakaeme ayağının tozuyla ilk açıklmalarını yaptı.

İŞTE NNWAKAEME'NİN AÇIKLAMALARI:

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

"TARAFTARIMIZI ÇOK ÖZLEDİM"

"Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim."

"ONUACHU İLE KONUŞTUM"

"Onuachu ile konuştum. Burada ne kadar mutlu olduğunu bana söyledi. Ancak şu anki durumuyla ilgili bir bilgim yok açıkçası."