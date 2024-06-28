TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Roman Yaremchuk hamlesi! Son kez görüşülecek
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, forvet takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Ukraynalı forvet Roman Yaremchuh ile görüşmelerini sürdürürken 28 yaşındaki forvet ile son kez görüşecek.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2024- 14:25 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024- 14:38
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yaz transfer sezonuna art arda açıkladığı transferlerle iddialı bir giriş yapan bordo-mavililer, diğer yandan da golcü arayışlarını sürdürüyor.
28 yaşındaki Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk ile görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, tecrübeli golcü ile son kez bir görüşme gerçekleştirecek.