Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, forvet takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Ukraynalı forvet Roman Yaremchuh ile görüşmelerini sürdürürken 28 yaşındaki forvet ile son kez görüşecek.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yaz transfer sezonuna art arda açıkladığı transferlerle iddialı bir giriş yapan bordo-mavililer, diğer yandan da golcü arayışlarını sürdürüyor.

28 yaşındaki Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk ile görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, tecrübeli golcü ile son kez bir görüşme gerçekleştirecek.