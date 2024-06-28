Resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte 6 futbolcu açıklayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar bu sayıyı daha da artırmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, 7. takviye olarak Samuel Gigot'u bitirmek istiyor. 1.87 boyundaki futbolcu birkaç gün önce yeni hocası De Zerbi ile görüştükten sonra karar vereceğini Karadeniz devine bildirmişti. İşte o görüşme gerçekleşti ve 30 yaşındaki stoper ile ilgili Fransız basını dün müjde gibi bir haber yayınladı. Fransızlara göre, De Zerbi, tecrübeli futbolcuya pek sıcak bakmıyor ve Marsilya yönetimi, Gigot'a kesin olarak ayrılmasını söyledi. Tecrübeli oyuncunun bu gelişme sonrası uzun zamandır kendisiyle ilgilenen Trabzonspor ile yeniden masaya oturması bekleniyor.