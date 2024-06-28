Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Paul Onuachu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. 30 yaşındaki forvet yine bordo-mavili forma paylaştı ve Southampton yönetimine “Trabzonspor’a transfer olmak istiyorum. Bana kolaylık sağlayın” başvurusu yaptı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Geçen sezon Southampton'dan bir yıllığına kiralanan Onuachu, 25 maçta 17 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Fırtına, 30 yaşındaki forveti yeniden kiralamak için İngiliz ekibine başvursa da henüz bir anlaşma yok. Fotomaç'ın haberine göre, 2.01 boyundaki yıldız ise sosyal medya paylaşımlarıyla Karadeniz devinde oynama arzusunu göstermeye devam ediyor. Son olarak bir arkadaşına bordo mavili forma hediye ederken paylaşım yapan Onuachu, Southampton'a da Trabzonspor'a gitmesi konusunda kolaylık sağlaması için talepte bulundu. Yönetim ile İngiliz kulübü arasında görüşmeler sürüyor.

TEKLİF ALAMADI

Başkan Ertuğrul Doğan, yıldız oyuncu için yaptığı açıklamada, "Onuachu bizde kalmak istediğini söyledi. Kulübüne de bunu iletti. Kulübü 15 milyon euro istiyor. Biz kiralamak istiyoruz ve görüşmeler sürüyor. Başka alternatifler de var. 2 santrfor da alabiliriz. Onuachu için beklemedeyiz. Kulübü üstünde, oyuncu ile baskı oluşturup inşallah kadromuza katmak istiyoruz. Transfer bir süre daha alacakmış gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı. Onuachu için istediği teklifleri alamayan Southampton'ın Karadeniz devine evet diyeceği belirtiliyor.