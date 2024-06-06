Sezonu kupasız kapatan Trabzonspor, gelecek yıl için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Önemli takviyelere imza atacak bordo-mavililer, bonservisi Reims'te bulunan Malili yıldız Kamory Doumbia için harekete geçti. İşte Fırtına'nın yaptığı teklif... | Trabzonspor haberleri

Karadeniz ekibi çok istediği Muhammed Cham transferinde henüz istediği sonucu alamadı. Uzun zamandır görüşme halinde olunan oyuncunun alternatifleriyle de bu nedenle temaslar hızlandı. Fotomaç'ın Africa Foot'tan derlediği haberde; Trabzonspor bu sezon Brest'te kiralık olarak forma giyen Kamory Doumbia için Ligue 1 ekibi Reims'e 4.5 milyon euro'luk teklif yaptı. Brest'in Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan 21 yaşındaki Malili on numara, geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

CHAM BEKLENİYOR

Bordo-mavililerin ana transfer hedeflerinden Muhammed Cham'la görüşmeler devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi Clermont'a 4 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 25 pay öneren Fırtına, artık gelecek yanıtı beklemeye geçti. 23 yaşındaki 10 numaranın da Trabzonspor'a gelmeyi çok istemesi transferde önemli bir rol oynuyor. Bordo-mavili yetkililer, Cham'a kısa sürede imza attırmak istiyor.