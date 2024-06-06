Beşiktaş ve Trabzon transferde karşı karşıya!
Trabzon'dan 10 numara transfer! Süper Lig ekibinden geliyor
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