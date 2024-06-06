Yerli harekatında Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nün 10 numarası Efkan Bekiroğlu'nu gündemine alan Trabzonpor, bu transferde de temaslarını sürdürüyor. Bu sezon başkent ekibiyle çıktığı 35 maçta 10 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesi 2026'da bitecek. Fotomaç'ın haberine göre, kontratında '1 milyon 500 bin euro'ya serbest kalır' maddesi olan 28 yaşındaki oyuncuyla el sıkışıldı.

TAKIMININ EN SKORERİ OLDU

Artık Ankaragücü ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, transferi bitirmeye yakın. Teknik direktör Abdullah Avcı da Efkan'ın transfer edilmesini çok istiyor. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, bu sezon skorer kimliğini de sahaya yansıttı. 35 karşılaşmada 17 gole etki eden Efkan, takımının lige veda etmesine engel olamadı. Almanya'da yetişen başarılı oyuncu, daha önce 1860 Münih, Augsburg II ve Alanyaspor formaları da giydi.