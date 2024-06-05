Trabzonspor'da yeni sezonda takımda olmayacağı iddia edilen Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavililer, başarılı eldiven için gelen teklifleri EURO 2024’ten sonra değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor ile oynadığı son maç sonrasında, "Ben olurum veya olmam bu takım çok kupalar kaldıracak" açıklamasını yapan Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği milli file bekçisi için gelen teklif yeterli bulunmadı.

Trabzonspor yönetim kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kaleyi devralma ihtimali bulunan 28 yaşındaki eldivenle ilgili muhtemel tüm teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı.