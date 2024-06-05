Trabzonspor ile oynadığı son maç sonrasında, "Ben olurum veya olmam bu takım çok kupalar kaldıracak" açıklamasını yapan Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği milli file bekçisi için gelen teklif yeterli bulunmadı.
Trabzonspor yönetim kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kaleyi devralma ihtimali bulunan 28 yaşındaki eldivenle ilgili muhtemel tüm teklifleri Avrupa Şampiyonası sonrasında değerlendirme kararı aldı.