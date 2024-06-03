TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da yeni aday Cedric Kipre!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililer, Championship takımlarından West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki stoper Cedric Kipre'yi listesine aldı . İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
Yeni sezon için en az iki stoper takviyesi yapmayı planlayan Karadeniz devi, Savic'in yanı sıra Cedric Kipre'yi de gündemine aldı. Championship ekibi West Bromwich ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişili yıldızın Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon olan İngiliz ekibinin formasını toplamda 67 kez terletti. Bu periyotta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. Wigan Athletic,