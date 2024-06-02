TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Cihan Çanak operasyonu! İşte o teklif

Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Trabzonspor, 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için Standard Liege’e 2 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi. Belçika kulübü ise bu rakamın artırılmasını talep etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 06:40