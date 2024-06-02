TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Cihan Çanak operasyonu! İşte o teklif
Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Trabzonspor, 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için Standard Liege’e 2 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi. Belçika kulübü ise bu rakamın artırılmasını talep etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un istediği Cihan Çanak için StandardLiege yüksek rakamlar talep ediyor. Belçika medyasından voetbalnieuws'un haberine göre; Liege mali durumunu düzeltebilmek için çare arıyor ve para kazanabileceği futbolcuları da en üst seviyeden satabilme gayreti içinde. Fotomaç'ın derlediği haberde, 19 yaşındaki sol kanat için Liege'in Trabzon'un 2 milyon euro artı % 30 satıştan pay teklifini yükseltmeye çalıştığı ifade edildi. Aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki yıldız, 61 numaralı formayı giyiyor. Standard ile 70 maça çıkan ve 1 gol atıp 5 asist yapan Çanak'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.