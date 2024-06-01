Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçında Beşiktaş'a yenilerek kupaya veda Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo - mavililerde son olarak Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

25 lig maçında 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen Mısırlı yıldıza Fotomaç'ın haberine göre özellikle Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Trezeguet'nin menajerinin de kısa zamanda Türkiye'ye geleceği ve Trabzonspor ile oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bordo-Mavililer, Trezeguet'nin olası satışından minimum 8 milyon euro gelir bekliyor.

POYRAZ YILDIRIM FARKI

Onuachu'nun ardından 7.40 reyting ile ligin en dikkat çeken oyuncularından biri Poyraz Yıldırım oldu. Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giymesine rağmen 1 gol atan 19 yaşındaki forvet, U19 formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.