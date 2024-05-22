Fırtına'nın gündemine yeni bir stoper girdi: Andreaw Gravillon. Fotomaç'ın haberine göre Adana Demirspor'un 26 yaşındaki savunmacısının, geniş listede olduğu öğrenildi. Güney ekibinin sezon başında 2.5 milyon euro bonservisle Reims'den kadrosuna kattığı 1.89 boyundaki stoper, bu sezon 32 lig maçında forma giyerken, 2 de gol attı. Gravillon, Avrupa elemeleri ve Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı. Ödemeler konusunda sıkıntı çeken lacivert- mavililer, yazın Gravillon'u da elden çıkarabilir. Trabzonspor'un para artı takasta oyuncu teklifi yapabileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan stoper sürprizi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup ederek ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Stoper takviyesi için kolları sıvayan bordo-mavililer, sürpriz ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 22.05.2024- 06:40