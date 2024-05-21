Paul Onuachu kasırgası durmuyor. Son 4 maçta 6 kez fileleri sarsarak ligdeki gol sayısını 15'e yükselten 2.01 boyundaki forvet, bu sezon Süper Lig'deki yedinci kafa golünü atıp, 2010- 11'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Cardozo'yu yakalamıştı. Fotomaç'ta yer alan habre göre Onuachu, 2014- 15'ten bu yana ligde Trabzonspor formasıyla 600+ dakika sahada kalan oyuncular arasında da en sık gol katkısı veren isim oldu. (80 dakikada bir). Nijeryalı futbolcu bu sezon kendisinden daha fazla ağları havalandıran İcardi (23), Dzeko (20), Manaj (18) ve Thiam'dan (17) maç başına ortalamaya bakıldığında daha sık gol atmış. İcardi'den 11 maç eksik oynayan ve hiç penaltı golü atmayan Onuachu, 101 dakikada bir gol attı. İcardi 117 dakika ile Nijeryalı forvete en yakın isim oldu. Dzeko ve Manaj 135'er dakika, Thiam ise 181 dakikada bir gol atmış. Paul Onuachu ile aynı sayıda gol atan Antalyasporlu Buksa ise 191 dakikada bir gol kaydetti.