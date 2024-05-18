Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oldu.

Bordo-mavililer, İstanbul ekibini tek golle mağlup ederek Süper Lig'de 3.'lüğü garantiledi. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

9. hafta geldiğimizde gerçekçi hedefimiz üçüncülük ve kupa finaliydi. Çok inişler çıkışlar yaşadık, bazen ritmimizi kaybettik ritmimizi kazandık. 9 maç oynadık ve transfer olanlar var. En iyi iki orta saha oyuncum yurt dışına gittiler takviye yapamadık. Sakatlar Afrika Kupası vardı. 1 haftada 3 maç kaybettik. Oyuncularımızın geri dönüşleri sadık kalmaları bizi bir yerde tutacaktı. Koyduğumuz iki hedeften birini bugün gerçekleştirdik.

"KUPA FİNALİ ÖNCESİ..."

Oyun üstünlüğü, oyuna sadık kalmak hem hücumda hem de savunmada bunu başarabilmek güzel. Özellikle Türkiye Kupası finaline giderken böyle bir yerde kazanmak ve üçüncülüğü garanti altına almak Avrupa kupaları açısından çok önemliydi. Şimdi iyi bir şekilde finale hazırlanacağız.

"TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN"

Hafızası olan oyun felsefesi olan kulüplerin gelişmesi memnun ediyor. Oyunun içinde her anı doğru yaşadı oyuncularım. Perşembe günü keyfini çıkarak koyduğumuz ikinci hedefe hazırlanıp çıkmak istiyoruz. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Yine geldik ve desteklediler. Sabırlı olsunlar heyecanlı olsunlar. Trabzonspor'u desteklemeye ve sevmeye devam etsinler.

"KUPA BU İŞİN SÜSÜ"

5 gün var, jenarasyonalrımızı yapacağız. Kulübümüzün sunduğu imkanlar bunu kullanacağız. Oyun ritmini kaybetmemek gerekiyor. Kupa bu işin süsü ve tacı. Her çalıştığım kategoride kupalara sahip oldum. 2 kere de final kaybettim. Önemli deneyimler kazandım.