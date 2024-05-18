Avcı'dan taraftara çağrı!
B. Münih ligin son haftasında mağlup!
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (18 Mayıs)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları 2024 | 19 Mayıs mesajları resimli, kısa, uzun ve farklı
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
"O kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" "O kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" 21:57
"Artık odağımız final maçı olacak" "Artık odağımız final maçı olacak" 21:54
"Attığım gole çok fazla sevinemedim" "Attığım gole çok fazla sevinemedim" 21:42
"Mourinho Beşiktaş'a gelmek istiyor" "Mourinho Beşiktaş'a gelmek istiyor" 21:25
Kartal evinde 1 puana razı oldu! Kartal evinde 1 puana razı oldu! 21:03
F.Bahçe Beko yarı finalde! F.Bahçe Beko yarı finalde! 20:29
Daha Eski
B. Münih ligin son haftasında mağlup! B. Münih ligin son haftasında mağlup! 19:01
Okta: Ligi iyi şekilde bitirmek istiyoruz Okta: Ligi iyi şekilde bitirmek istiyoruz 18:45
Avcı'dan Pepe ve Trezeguet açıklaması! Avcı'dan Pepe ve Trezeguet açıklaması! 18:39
Beşiktaş - Hatayspor | CANLI Beşiktaş - Hatayspor | CANLI 17:54
Başakşehir - Trabzonspor | CANLI Başakşehir - Trabzonspor | CANLI 17:41
Beşiktaş - Hatayspor | 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Hatayspor | 11'ler belli oldu! 17:33
SON DAKİKA