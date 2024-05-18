Trabzonspor Kulübü, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavililer, 26 yaşındaki file bekçisinin transferine dair çıkan haberleri yalanladı.

Trabzonspor'dan yapılan resmi duyuruda, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.