Süper Lig devi Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır, bordo mavililerle yol ayrımına geldi. 28 yaşındaki file bekçisine iki Arap kulübünün talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da ismi sık sık İngiliz takımlarıyla anılan Uğurcan Çakır'a iki Arap kulübü talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ertuğrul Doğan'ın gidişine onay verebileceklerini ve ilgilenen kulüpler olduğunu açıkladığı başarılı eldiven için iki Arap kulübünün teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili yönetimin, 8-10 Milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi var.

Bu sezon performansı tartışılan Uğurcan Çakır'ın da ayrılmaya sıcak bakıyor ancak hayali olan İngiltere Premier Lig'de bir teklif bekliyor.