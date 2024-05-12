Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Trabzonspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekip Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 6 ve 7. dakikalarda Paul Onuachu ve 49. dakikada Thomas Meunier kaydetti.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
İstanbulspor ise sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.