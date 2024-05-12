Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Denis Draguş'u listesine almıştı. Bordo-mavililer için transfer müjdesi, Romanya'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yakından ilgilendiği ve şimdilerde Gaziantep FK'nın kiralık olarak formasını terleten Denis Draguş'tan flaş haber geldi.

Fırtına, Draguş transferini noktaladı. 24 yaşındaki golcüsü Draguş'un menajeri Florin Manea, Romanya'nın SportPesurse sitesine verdiği demeçte, Trabzonspor'un Draguş ve Standart Liege ile anlaştığını ve bu transferin artık tamamlandığını açıkladı.

Karadeniz devinin, Draguş için Belçika'nın Standard Liege takımına 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

Bu anlamda oyuncu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.