Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Trabzonspor camiasının bizden ne beklediğini biliyoruz. Son aylara baktığımızda daha doğru oturmuş durumdayız. Üçüncülüğümüzü pekiştirmek istiyoruz, Samsunspor da düşük olan düşme ihtimalinden kurtulmak istiyor."

"Takım savunmasını iyi yapan bir takıma karşı oynayacağız. İç sahada çok etkili bir takım, 1 mağlubiyetleri var sadece. Bugün Denswil ile başlayacaktım ama arka adalesinde ağrı olduğu için Baniya'yı tercih ettik. Visca için de haftada 3 maç oynadığımız için sakatlanma riski olan oyuncularımızı dinlendirmek istedik. Sezonun son ayının ilk maçına çıkacağız, rakibe de başarılar diliyorum."