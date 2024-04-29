Abdullah Avcı baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. Hemen değişikliğe gitti. İlk yarının en kötülerinden Berat ve Fountas'ı çıkararak; Umut Güneş ve Trezeguet'yi sahaya sürdü. Umut Güneş orta sahaya direnç katarken, Trezeguet de hücuma büyük zenginlik getirdi. Trezeguet girdikten sonra Onuachu resitali izlemeye başladık. Konyaspor maçında Puşkaş ödülüne aday bir topuk golü atan Nijeryalı forvet, dün de jeneriklik bir topuk dokunuşu yaptı. Sonrasında art arda golleri sıralayarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi Paul Onuachu. Onuachu, 3 gol, 1 asistle muazzam bir performans ortaya koydu. Ah Onuachu ah! Afrika Kupası olmasaydı, sonrasında kolun kırılmasaydı, bu ligde gol kralı bile olabilirdin. Trabzonspor da zirvenin bu kadar gerisinde kalmazdı...

Onuachu'nun 3 golle hattrick yaptığı maçta; Edin Vişça, 2 asistle yıldızlaştı. Enis Bardhi de Trabzonspor'un ikinci golünü atan isim olarak ön plana çıktı. Abdullah Avcı, ikinci yarıya başlarken yaptığı iki sihirli değişiklikle maçı almasını bildi. Ama ilk yarıdaki etkisiz futbol, Trabzonspor'a hiç yakışmadı. Dün bir kez daha gördük ki, bu takım doğru 11 ve doğru taktikle çok potansiyelli oynuyor. Trabzonspor taraftarı tam da bunu istiyor. Yani topu adeta ısıran, sahada savaşan bir Trabzonspor istiyor. Trabzonspor'a transferi gündemde olan (hatta ön anlaşma yapıldığı belirtiliyor) Denis Draguş; çok zeki, çok teknik ve golü koklayan bir forvet. Trabzonspor bu oyuncuyu alırsa, gücüne güç katar.