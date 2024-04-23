Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak.

Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.