Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazır!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2024- 20:35