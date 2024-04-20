Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 33. hafta maçında Kayserispor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak isim belli oldu.

TFF'den yapılan duyuruya göre; Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes oldu.