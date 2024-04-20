Mondihome Kayserispor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2024- 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024- 14:40
Süper Lig'in 33. hafta maçında Kayserispor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak isim belli oldu.
TFF'den yapılan duyuruya göre; Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinin VAR'ı İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes oldu.
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