Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, son zamanlarda gündemi meşgul eden transfer konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan flaş bir açıklama geldi. Bordo-mavili kulüp, ismi Trabzonspor'la geçen Salih Uçan ve Oliver Torres'in transferleriyle alakalı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İŞTE BORDO-MAVİLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres'in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.

İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.

Menajerler aracılığıyla "servis ettirilen" bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.