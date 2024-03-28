Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadro yapılanması için Abdullah Avcı ile toplantılar yapan bordo-mavili yönetim, listesine İngiltere Premier Lig'de oynayan stoper ve ve İskoçya'dan bir orta sahayı aldı. İşte detaylar...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve bazı oyuncularla anlaşma aşamasına gelen Trabzonspor, Fotomaç'ın haberine göre Southampton'da oynayan stoper Duje Caleta-Car ve İskoç takımı Glasgow Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu John Lundstram'ın peşinde. Southampton'ın Premier Lig'den düşmesi ve küçülmeye gitmesi üzerine sezon başında Fransa'nın Lyon takımına kiralanan Car'ı bordo-mavili kulüp de istemişti. 27 yaşındaki defansın sezon sonunda İngiltere'ye dönmesi halinde Trabzonspor, Southampton ile görüşmelerini hızlandıracak.

BU KEZ İŞ BİTİRİLEBİLİR

Karadeniz devi, sezon başında Southampton'dan Orsic ve Onuachu'yu transfer etmişti. İngiliz kulübü ile ilişkilerini iyi tutan Fırtına, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat stoperi bu kez Trabzon'a getirmeyi hedefliyor. Bordo mavililer, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Borna Barisic'in ardından aynı takımda oynayan ön libero, merkez orta saha John Lundstram için de harekete geçmiş durumda. Mayıs 2024'te İskoç takımıyla sözleşmesi sona erecek olan İngiliz yıldız için anlaşma zemini arayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcuyu, İngiltere dışına çıkarmak için ikna etmeye çalışıyor.

PAUL ONUACHU BEKLENİYOR

Başakşehir maçında kolu kırılan 29 yaşındaki forvetin nisanda dönmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren Onuachu, ligdeki Konya ve Sivas maçlarını kaçıracak. Kupadaki Karagümrük mücadelesinde olacak. 2.01'lik oyuncu lig ve kupada 18 maçta bin 296 dakika süre aldı, 9 gol ve 3 asist üretti.