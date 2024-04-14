Trabzonspor'da büyük değişim! Gelecek sezon...

Başkan Ertuğrul Doğan daha önceki konuşmalarında "Sezon sonunda büyük bir değişim planlıyoruz" diyerek işaret fişeğini yakmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Sivasspor yenilgisi sonrası gelecek sezonun planlaması ile ilgili, "Değişimler biraz sancılı olur, bu konuda yoğun çalışma yapıyoruz. Şiddetli ve temaslı olmamız gerekiyor" diyerek transfer edecekleri oyuncuların bu tarzda olacağına vurgu yaptı. Yaz döneminde kadrosunda ciddi yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, transferlerin bir bölümünü sezon bitmeden takıma kazandırmak amacında. Bordo-mavili ekipte, gidecek ve gelecek oyuncular anlamında büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda planlarını yapan yönetim, hedefini belirlemiş durumda.

İLK ANLAŞMA BARISIC İLE

Fotomaç'ın haberine göre; ilk anlaşmanın Barisic ile yapılması beklenirken, Hırvat sol bekle söz kesildi. Stoper bölgesine 2, orta saha 2 veya 3, kanat ve forvet mevkilerine mutlaka oyuncu almayı planlayan bordo-mavililerde, görüşmeler erkenden başladı. Önemli noktalardan biri ise seneye 12'ye düşecek olan yabancı kontenjanı... Kiralıktan döneceklerle sezon sonu itibarıyla Fırtına'nın 13 yabancı futbolcusu bulunacak. Bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor. Benkovic zaten kiralık. Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Fountas, Fernandez ve Umut Bozok planlamada yer almıyor. Kiralanan Gomez, Kourbelis, Teklic ve Lahtimi de Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.