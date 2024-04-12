Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Draguş adım adım bordo mavili takıma yaklaşıyor. Gaziantep FK formasını giyen ve 29 maça çıkıp 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Rumen forvetin menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı değerlendirmede Trabzonspor kulübü ile anlaşma aşamasında olduklarını açıklayarak, "Draguş'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Müzakereler oldukça ilerledi. Biz de Standard Liege'den gelecek kararı bekliyoruz ama yüksek ihtimalle transfere çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük ölçüde anlaşma var" demişti.

DRAGUŞ TRABZONSPOR'U İSTİYOR

Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Liege ise henüz bu transfere onay vermedi. Trabzonspor'un ilk teklifi karşısında yüksek bir bonservis beklentisi içerisine giren Belçika kulübünü ikna etmek için genç oyuncunun devreye girdiği belirtiliyor. Yönetiminden Trabzonspor'a transferi konusunda kolaylık sağlaması için talepte bulunan Draguş'un bordomavili takımdan gelen teklif sonrası oldukça heyecanlı olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi. Bordo mavili yönetim ile Standard Liege arasında Draguş için temasların devam ettiği belirtiliyor. Romanya Milli Takım formasını da giyen 1.85 boyundaki yıldızın Liege ile sözleşmesi 2025'te bitiyor. Piyasa değeri 3 milyon euro.