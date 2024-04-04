Bu arada hakkını yemeyelim, son bölümünde oluna giren Fountas'ın attığı şık gol de alkışı hak ediyor. Bordo-mavililerin akıl, teknik ve oyunu kurmada kullandıkları bölge sağ koridor olurken; enerjiyi, hızı ve tempoyu belirleyen de sol koridor hücumları oldu. Trabzonsporlu taraftarlarının da takımlarından istedikleri bu zaten. Yana ya da geriye fazla oynamamaları, ön alan baskılı yapmaları ve direkt kaleye gitmeleri. Nitekim Avcı bile kendi oyun felsefe stilini değiştirerek doğru yolu buldu ve Trabzonspor'un oynadığı bu olumlu futbola ayrı bir katkı sağladı.