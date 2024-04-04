Spor yazarları Konyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavili ekip mücadeleyi 3-1 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları ise bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'un son haftalarda oynadığı iyi futbol ve Konyaspor deplasmanında göstereceği performans onların istikrarı yakalaması açısından çok önemliydi. Konyaspor da küme düşmeme adına can havliyle puan ya da puanlar almak için sahadaydı. Bordo-mavililer, özellikle saha içindeki duruşları, coşkuları, kazanma arzuları ve hücumdaki dengeli oyunları yüksek konsantrasyonla birleşince, hak ettiği bir galibiyeti aldı.
Trabzonspor santrfor eksikliği nedeniyle 4-6-0 gibi santrforsuz bir düzenle sahada yer aldı. Özellikle Pepe'nin statik bir forvet oyuncusu olmayışı, arkadaşlarına daha fazla alan yaratması ve atılan gollerle farkını ortaya koyması farklı bir oyuncu olduğunun göstergesiydi. Elbette dün akşam alkışı fazlasıyla hak eden isim Trezeguet'ydi. Bordo mavililerin attığı 6 golün 5'ine (3 gol, 2 asist) katkı veren, şu ana kadar 10 gole ulaşıp transfer edildikten sonra en iyi performansını sergileyen Mısırlı yıldız, performansıyla kendisine güvenenleri mahcup etmedi.
Trezeguet'nin özellikle hücumda sol kanatta statik pozisyon alma yerine, hareketliliğiyle stoper-bek arasına koşular yapıp ikinci santrfor pozisyonunu başarıyla üstlenmesi dikkat çekiciydi. Dün akşam attığı golle kalitesini gösteren başarılı sol kanat, her maçta oyuna daha fazla kafa yorup gelişimini de yukarıya taşıyor.
Bu arada hakkını yemeyelim, son bölümünde oluna giren Fountas'ın attığı şık gol de alkışı hak ediyor. Bordo-mavililerin akıl, teknik ve oyunu kurmada kullandıkları bölge sağ koridor olurken; enerjiyi, hızı ve tempoyu belirleyen de sol koridor hücumları oldu. Trabzonsporlu taraftarlarının da takımlarından istedikleri bu zaten. Yana ya da geriye fazla oynamamaları, ön alan baskılı yapmaları ve direkt kaleye gitmeleri. Nitekim Avcı bile kendi oyun felsefe stilini değiştirerek doğru yolu buldu ve Trabzonspor'un oynadığı bu olumlu futbola ayrı bir katkı sağladı.
ZEKİ UZUNDURUKAN – TRABZONSPOR'UN VERDİĞİ MESAJ
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında iyi oynayarak kazanmasını bildi. Bordo-mavili futbolcular, maçın ilk düdüğü ile birlikte saha ortasında omuz omuza verdi, oyuna başlamadı. Konyasporlu oyuncular da Trabzonspor'un protestosuna saygı gösterip kendi aralarında top çevirdiler. Bordo-mavili takımın 1 dakikalık protestosundan sonra maç başladı. Olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Trabzon şehrine ve bordo mavili takıma yönelik acımasızca eleştirilere en güzel cevabı verdi Trabzonsporlu oyuncular. Anlayana tabii ki…
Bir tarafa adeta ödül gibi cezalar… Diğer tarafa acımasızca çıkan fatura… Elbette ki Trabzonspor cezayı hak etmişti. Ama adaletin terazisi şaşınca, haklı olarak tepkisini ortaya koydu Trabzonspor camiası. PFDK'nın, sadece olayları Trabzonspor üzerinden okuyup, faturayı bir takıma kesmesini akıl tutulması olarak değerlendirmek lazım.
Trabzonspor Kulübü, yaptığı açıklamalarla Türk futbolunu yönetenlere en güzel yanıtı verdi diye düşünüyorum. Türk futbolunda kayırma, hor görme, adaletsizlik, işi sulandırma aldı başını gidiyor. Eğer bu gidişe dur denilmezse, karanlığa doğru hızla yol alan futbolumuzu kaybederiz.
Tekrar maça gelecek olursak, ilk yarıda Trabzonspor, ikinci yarıda Konyaspor etkili oldu. Konyaspor skoru 2-1'e getirdikten sonra büyük baskı kurdu, bir topu direkten döndü. Gollere gelirsek; Trezeguet, yaklaşık 30 metreden harika bir şut çıkararak Trabzonspor'u öne geçirdi. Mısırlı yıldız, sezonun en güzel gollerinden birini attı. İlk yarıda Enis Bardhi'nin serbest vuruşunda top çataldan döndü.
Trezeguet'nin golü için 'futbolseverlerin gözlerinin pasını silen bir goldü' yorumlarını yaparken, Fountas sahneye çıktı ve jeneriklik bir gol atarak maçın skorunu ilan etti. Vişça'nın penaltı atışı da usta işiydi. N'Zonzi'nin sayısı ise Konyaspor'a yetmedi.
Trabzonspor çok güzel gollerle kazanarak, sadece sahaya odaklandığını gösterdi. Bordo-mavililer, lig üçüncülüğü yolundaki avantajını kalan maçlara taşırken, oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası'nın da favorisi olduğunu gösterdi. Mislav Orsic'in dünkü maçla birlikte sahalara dönüşü de (90+1'de oyuna girdi) Trabzonspor adına galibiyet kadar önemliydi.