Trabzonspor'dan protesto! Maçın ilk 30 saniyesi...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oldu. Bordo-mavili futbolcular, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte PFDK'nın Fenerbahçe maçı ile ilgili verdiği cezaları protesto etti. Oyuncular, 30 saniye boyunca orta sahada birlikte hareketsiz beklerken, TÜMOSAN Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2024- 20:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024- 20:53