Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrasında bordo-mavili taraftarlar ile sarı-lacivertli futbolcular arasında olaylar çıkmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı maçın cezalarını açıkladı. Bu gelişme sonrası bordo-mavili kulüp, kararlara resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin." denildi.
ADALETİNİZ BATSIN! KALKIN KOLTUKLARINIZDAN, İSTİFA EDİN!@TFF_ORG— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 3, 2024