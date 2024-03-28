Sezon başı Trabzonspor'a kiralık olarak katılan Paul Onuachu, performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız ismin bordo-mavililerdeki geleceği sezon sonu netlik kazanacak. Diğer yandan yönetim, golcü futbolcunun ayrılması durumunda transfer listesini belirledi. İşte o isim... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı Paul Onuachu'nun geleceği sezon sonu netlik kazanacak. Fotomaç'ın haberine göre forvet konusunda işi sıkı tutan ve geçen yıllardaki sıkıntıları tekrar yaşamak istemeyen bordo-mavili kulüp, Portekiz ekiplerinden Chaves forması giyen Hector Hernandez'i yakın takibe aldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan golcü futbolcu, bu yıl forma giydiği 25 maçta, 13 gole imza atarak iyi bir sezon geçirdi. İspanyol futbolcu; forvet, sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor.