Son dakika transfer haberi: Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a sürpriz bir haber geldi. Bordo-mavili ekibin formasını giyen Trezeguet için 3 kulüp yarışa girdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trezeguet'nin talipleri özellikle son dönemde iyice arttı. Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat, Afrika Kupası dönüşü Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Başarılı oyuncu için Al-Hilal, Al-İttihad ve Al-Nasr'ın devrede olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'a henüz resmi bir teklif gelmese de ilginin olduğu ve oyuncunun takip edildiği kaydedildi

KİRALIK GÖNDERDİ

Bordo-mavililer, sezon başında transfer ettiği Tekliç ve Kourbelis'i devre arasında Fatih Karagümrük takımına kiralık olarak gönderdi. Trabzonspor; Gomez (kiralık), Lahtimi (kiralık), Serkan Asan (kiralık), Larsen, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Koita, Doğucan Haspolat, Siopis, Djaniny, Bartra, Vıtor Hugo, Dourkhan Toköz ve Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı.