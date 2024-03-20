Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

MAHMUT ÖREN: "Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır."

"Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur."

ERTUĞRUL DOĞAN: "Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak."

"TRABZONSPOR'LA UĞRAŞAN HER HAKEMİ SONU AYNI OLACAK"

"Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir oranda tuttuk. Fenerbahçe yönetim kurulu bizi gerçekten çok iyi misafir etmişti. Biz de onları Trabzon'da iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O gün de hakemler tarafından hakkımız yenilmişti. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin sonu aynı olacaktır.

"VAR FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN POZİSYONLARINDA..."

"Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın pozisyonlarında üç pozisyon beş pozisyon geriye giderek inceleme yapıyor. Biz bunları görmüyor muyuz?"

"TARAFTARLAR NE OLURSA OLSUN SAHAYA GİRMEMELİDİR"

"Biz geldiğimizden beri adalet diyoruz ama kendi içimize de bakacağız. Taraftarımız davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, sahaya müdahale edilmemelidir. Camiamız da bunu istemiyor. Yönetim, bu camianın hakkını rahatlıkla savunabilir. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor."

"TRABZONSPOR CEZAYI HAK ETMİŞTİR"

"Biz böyle yaparak, haklı davamızda haksız duruma düşüyoruz. İşler böyle yürümüyor, yıllardır böyle yürümediğini de gördük. Dolayısıyla ben Trabzonspor Başkanı olarak şunu söylüyorum. Trabzonspor cezayı hak etmiştir ama adalet herkes için olacak."

"SAHAYA GİREN BİR KİŞİYE ŞEREFSİZCE SALDIRILDI"

"Sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar!"

"HER ŞEYİN BİR ADABI VE ÜSLUBU VARDIR"

"Sevinmek herkesin hakkı. Trabzon ilk kez mi kendi evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı ve üslubu vardır. Serdar Dursun, kendi arkadaşlarına 'yapmayın etmeyin' diye uyarılarda bulundu. Görüntülerde var. Adam 4-5 defa kendi arkadaşlarını sakinleştiriyor."

"FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU İLE HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

"Ali Koç Bey çok güzel açıklamalar yaptı. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. Ali Bey ile maçtan önce konuştuk. Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur! Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce beni aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk, yöneticilerle görüştük. Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi, Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey örnek verdi, 'oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi, doğru dedi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarımca ilgilenildi, gezdirildi. Gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunun böyle olması lazım. Üzerine basarak söylüyorum. Benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim. Bunlar futbolun güzelliği."

"BUNUN NERESİNDE ADALET VAR?"

"Adalet diyorsunuz ya herkese sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var? Trabzonspor camiası açık ve net söylemek lazım. Yapılan her şeyin farkında. Biz içimizdeki hataların düzeltilmesi için her şeyi yapacağız. Trabzonspor camiası o televizyonda şaklabanlık yapanları, sosyal medyadakileri, klavye delikanlılarını unutmayacak ve hesabını soracak."

"BİR TARAFTARIMIZ TUTUKLANDI"

"Biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?"