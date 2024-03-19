Trabzonspor, Başkan Ertuğrul Doğan ve Divan Başkanlık Kurulu tarafından Fenerbahçe maçıyla ilgili 20 Mart Çarşamba günü saat 15:00'te geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla 20 Mart Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan toplantı saat 15.00'te gerçekleştirilecek.