Abdullah Avcı o ismi İsmail Kartal'a şikayet etti!
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'inde Trabzonspor - Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle tamamlanan mücadelenin sonunda bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşanmıştı. Bunun yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçeli yıldızı sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a şikayet ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 19.03.2024- 09:25