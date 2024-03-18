Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Bordo-mavili ekipte başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşma ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.