Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bir yandan taktiksel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli hoca diğer yandan takımı motive ediyor. Oyuncularına bu maça yönelik konuşma yapan Avcı, "Biz kendi futbolumuzu oynayarak kazanacağız. Taktik disipline bağlı kaldığımızda neler başardığımızı en iyi siz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adamın, takımın içindeki olumlu atmosferi derbide sonuca yansıtmayı çok istediği öğrenildi.

SÜRPRİZ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Takımı bu sözlerle motive eden Avcı, F.Bahçe'nin özellikle son dönemde oynadığı tüm maçları mercek altına aldı. Avcı, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında 5-1 gibi farklı bir skorla kazanmalarına rağmen bazı değişikliklere imza atmayı düşünüyor. Başarılı hoca, Fenerbahçe derbisinde oyun planında ve oyuncu grubunda değişime giderek rakibine sürpriz hazırlığı yapıyor.

EN ZOR KARAR SAVUNMADA

Avcı'nın son haftalarda stoper oynattığı Mendy'yi orta sahaya çekerek, savunmada Denswil-Fernandez ikilisine görev verebileceği belirtildi. Karagümrük maçı sonrası 'Rakibe göre kadroda değişiklikler olacak' diyen tecrübeli hoca, bu doğrultuda hazırlıklarını yapıyor. Karagümrük karşısında 79'da oyuna aldığı Fernandez'i bu kez 11'de kullanarak değişime gitmeyi planlıyor.

5 MAÇTA 105 KEZ YOKLADI

Son 5 haftanın 4'ünden zaferle ayrılan Fırtına, rakip kaleyi adeta bombaladı. Hatayspor (24), Pendikspor (12), Adana Demirspor (19), Alanyaspor (24) ve Karagümrük'e (26) toplam 105 şut çekti, 38 isabet yakaladı. 11 gol bulan bordomavililer sadece Alanyaspor'a kaybetti.