Trabzonspor büyük maçlarda farklı oynuyor!

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı idaresinde üç büyük rakibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda genel olarak başa baş sonuçlar aldı.

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

BU SEZON SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

2020-2021

Trabzonspor-Galatasaray

0-2

2020-2021

Beşiktaş-Trabzonspor

1-2

2020-2021

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-1

2020-2021

Galatasaray-Trabzonspor

1-1

2021-2022

Trabzonspor-Galatasaray

2-2

2021-2022

Trabzonspor-Fenerbahçe

3-1

2021-2022

Beşiktaş-Trabzonspor

1-2

2021-2022

Galatasaray-Trabzonspor

1-2

2021-2022

Fenerbahçe-Trabzonspor

1-1

2021-2022

Trabzonspor-Beşiktaş

1-1

2022-2023

Trabzonspor-Galatasaray

0-0

2022-2023

Beşiktaş-Trabzonspor

2-2

2022-2023

Trabzonspor-Fenerbahçe

2-0

2022-2023

Galatasaray-Trabzonspor

2-1

2023-2024

Fenerbahçe-Trabzonspor

2-3

2023-2024

Trabzonspor-Galatasaray

1-5

2023-2024

Beşiktaş-Trabzonspor

2-0