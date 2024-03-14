Belçika basını, Trabzonsporlu yetkililerin yeni gözdesinin St. Truiden forması giyen Aboubakary Koita olduğunu iddia etti. Sol kanatta görev alan 25 yaşındaki Moritanya kökenli Belçikalı futbolcu, adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon Belçika Ligi'nin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen 1.75 boyundaki yıldız, 27 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Koita bu süreçte 71 dripling denemesi yaparken yüzde 86'sında başarılı oldu.
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Belçikalı sol kanat!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor, yaz ayı transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekip bu kapsamda Belçikalı sol kanatı radarına aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.03.2024- 06:40