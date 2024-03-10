Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı olduğu için Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, idmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.