Mendy ve Berat ikilisi, çok defansif kalıyor. Orta sahada hücuma katkı verecek oyuncusu yoktu Trabzonspor'un. Abdullah Avcı ikinci yarıya başlarken bu yüzden Fernandez'i çıkarıp, orta sahaya Umut Güneş hamlesi yaptı. Mendy de stopere geçti. Orta saha, Umut hamlesi ile direnç kazandı. Top yapmaya başladı. Ama herkesin kafasında şu soru vardı. Kadroya alınan Pepe ve Onuachu ne zaman oyuna girecek? Öyle ya, bu oyuncular tatilden gelmedi. Afrika Kupası'nda final oynadı. Sahada takır takır oynayan bir takım olur da 'Hoca gerek duymadı bu iki yıldıza!' derim. Ama sahada bir oyunu yoktu Trabzonspor'un. Ta ki 60. dakikaya kadar.