Devre arasında kadroya katılan Thomas Meunier, hem saha içi performansı hem de saha dışındaki tavırlarıyla örnek bir oyuncu görüntüsünde. Geçtiğimiz günlerde, 'Trabzonspor'daki imkanları Dortmund'da bile görmüyoruz' diyen oyuncunun, kendisine şehir ve kulüp ile ilgili sorular yönelten birçok kişiye de oldukça olumlu sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

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Fotomaç'ın haberine göreTrabzonspor, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bu tavrını transfer sürecinde de aktif bir şekilde kullanma düşüncesinde. Bordo-mavililer, sezon sonunda takıma katmayı planladığı isimlere Meunier'in performansı ve açıklamalarını da örnek gösterecek. Trabzonspor'da teknik ekibinin talebi doğrultusunda sezon sonunda genç oyuncuların yanı sıra Meunier tarzı tecrübeli isimlerin de kadroya katılması düşünülüyor.