Kötü gidişatını Atakaş Hatayspor karşısında sonlandıran Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Afrika Uluslar Kupası için uzun zamandır takımdan ayrı kalan Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'nin geliş tarihleri netleşti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da büyük hasret nihayet bitiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda finalde karşı karşıya gelen iki Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'nin geliş tarihleri netleşti. Fotomaç'ın haberine göre şampiyon olan Fildişi Sahilli Pepe ile final maçını kaybeden Nijeryalı Onuachu, kutlamaların ardından yarın Trabzon'a gelecek. Karadeniz devinin teknik ekibinin her iki ülke milli takımından, oyuncuların son durumuyla ilgili detaylı bir rapor talep ettiği belirtildi. Değerlendirmeler sonucunda iki oyuncunun pazar günkü Pendikspor maçında sahada olup olmayacakları netleşecek.

ONUACHU 9 GOL ATTI, 3 ASIST YAPTI

Bordo mavililer, 13 Ocak'ta başlayan ve 11 Şubat'ta sona eren turnuvada yer alan iki futbolcunun yokluğunu çok hissetti. Onuachu ve Pepe'nin geri dönüşleriyle birlikte teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro konusunda daha rahat nefes alacağı ifade ediliyor. 2.01 boyundaki Nijeryalı forvet, bu sezon ligde 15 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Sağ kanatta görev yapan Pepe'nin de Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın ayrılması sonrası 10 numaraya geçmesi bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu, 2 kez 10 numarada oynadı.

EN SKORER FUTBOLCU

Fırtına , Afrika Kupası'na giden Onuachu'yu çok aradı. Sezon başladıktan sonra kiralık olarak Southampton'dan transfer edilen 2.01'lik forvet, attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Nijeryalı santrfor, forma giydiği 15 maçta fileleri 9 kez sarsarak en skorer isim oldu.

19 PUANA KATKI

Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 37 puanla 4. sırada yer alan Fırtına, Nijeryalı yıldızın gol attığı maçlarda 19 puan topladı. 29 yaşındaki forvetin yokluğunda 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik geldi.