Corendon Alanyaspor 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fırtına Alanya'da kayıp!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, 28. hafta maçında Alanyaspor'a konuk oldu. Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Alanyaspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2024- 22:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024- 22:17