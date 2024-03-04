Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz, Augusto, Efecan, Ahmed Hassan
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Trabzonspor maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.