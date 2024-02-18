Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçta Uğurcan Çakır, sahaya atılan meşaleler yüzünden sakatlık geçirdi. Deneyimli kalecinin eşi ise sosyal medyadan isyan etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçta sahaya meşaleler atıldı. Tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır meşaleleri oyun alanının dışına çıkardı.

Meşaleleri eliyle dışarı attıktan sonra gözünde yanma hisseden Uğurcan Çakır, önce yüzünü suyla yıkadı. Tecrübeli eldiven, şikayetleri geçmeyince kendisini yere bıraktı ve maçın hakemi oyuna sağlık ekiplerini davet etti. 2 dakika tedavi gören Uğurcan sonrasında oyuna kaldığı yerden devam etti. Tecrübeli kalecinin eşi ise maçta yaşanan olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kübra Çakır, "Bravo size! Allah'ınızdan bulun. Yeter Artık..." ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.