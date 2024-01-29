Bakasetas'ın ardından orta sahada eksikliği gidermek isteyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri Magnus Mattsson oldu. 24 yaşındaki Danimarkalı 10 numara, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç futbolcu ile Kopenhag da ilgileniyor. Mattsson'un bonservis değeri 3 milyon euro olarak belirtilirken, bu sezon Nijmegen formasıyla 21 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Avcı'nın da 1.74 boyundaki futbolcuya onay verdiği ifade ediliyor.
Trabzonspor'a scout transferi! Bu sezon 17 gole katkı sağladı
Son dakika spor haberi: Trabzonspor, devre arasında 10 numara transferi yapmak istiyor. Bordo-mavili ekip bunun için scout ekibini görevlendirdi. Fırtına, bu sezon 17 gole katkı sağlayan yıldızı istiyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.01.2024- 06:40