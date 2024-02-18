Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 75'inci dakikada Trezeguet ile 80'inci dakikada Enis Destan kaydetti.
26'ncı dakikada Halil Akbunar, ceza sahasının solunda topu Meunier'den kurtarmak isterken meşin yuvarlak oyuncunun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine kenara gelen Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal etti.
30'uncu dakikada Berat Özdemir'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Visca'nın yerden şutunda top az farkla dışarı çıktı.
36'ncı dakikada Meunier'den pasını alan Bardhi'nin ceza sahası çaprazından şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
54'üncü dakikada sağ kanattan Midstjö'nün ortasına ön direkteki Gökcan Kaya'nın yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
56'ncı dakikada sol kanattan kullanılan frikikte Sequeira'nın ortasında altıpas önündeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
60'ıncı dakikada ceza yayı civarında Bardhi'nin pasında topa gelişine vuran Berat Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
64'üncü dakikada Meunier'nin sol kanada uzun pasında topu ceza sahası dışında hafif sol çaprazda kontrol eden Bardhi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Berat Özdemir'den seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Trezeguet sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
80'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Meunier'nin ortasında arka direkte boş durumda olan Enis Destan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
STAT: Pendik
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat – Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midstjö, N'Diaye (Dk. 76 Lusamba), Gökcan Kaya (Dk. 87 Efe Sayhan), Halil Akbunar (Dk. 87 Eze), Diaby (Dk. 76 Kappel), Thiam
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır – Meunier, Fernandez (Dk. 46 Umut Güneş), Denswil, Eren Elmalı, Beraz Özdemir, Mendy, Visca (Dk. 90+2 Göktan Gürpüz), Bardhi (Dk. 90+2 Kerem Şen), Trezeguet (Dk. 82 Pepe), Enis Destan (Dk. 88 Onuachu)
GOLLER: Dk. 75 Trezeguet, Dk. 80 Enis Destan (Trabzonspor)
SARI KART: Meunier (Trabzonspor)