TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ilgileniyordu! Listede kimler yok ki...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ederken, kulüpler de gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Eksik bölgeleri güçlendirerek kadrosunu daha da iddialı bir hale getirmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; birçok yıldızı listesinde bulunduruyor. Bu kapsamda sözleşmesi bitecek isimler de büyük önem taşıyor. İşte sözleşmesi sezon sonunda bitecek o yıldızlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 14:43