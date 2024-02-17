TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan tarihi transfer! 3 büyüklere dev çalım
Trendyol Süper Lig'de son haftalarda formsuz bir grafik çizen Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek rahat bir nefes aldı. Devre arası transfer döneminde Alman devi Borussia Dormund'dan Thomas Meunier'i renklerine bağlayarak ses getiren bordo-mavililer, yaz transfer sezonunda dünyaca ünlü o yıldızı kadrosuna katarak 3 büyüklere dev transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 17.02.2024- 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024- 11:13