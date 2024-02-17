Öte yandan önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Jorginho'ya Trabzonspor talip oldu.